Автобус с 20 души падна в река в Санкт Петербург, има загинали

Кадър Фонтанка.ру

Автобус, пълен с пътници, падна в река Мойка в Санкт Петербург.



Според властите в Санкт Петербург най-малко един човек е загинал, а други петима са били хоспитализирани с наранявания, след като автобуса е паднал от моста.

На шофьора на автобуса му е прилошало по време на шофиране. Той влязъл в насрещното движение, съборил няколко бариери, ударил две коли и паднал във водата.



От полицията съобщават, че в автобуса е имало около 20 души, предаде БТА.

5 people died during the bus crash into the Moika River in St. Petersburg - "112". pic.twitter.com/5kZbywtdyB