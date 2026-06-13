Автобус с пътници катастрофира във Варна

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Преди минути автобус №20 с пътници на „Градски транспорт“ катастрофира с автомобил Мерцедес във Варна, съобщиха очевидци. ПТП-то е станало на бул. „Цар Освободител“ – до спирка „Победа“ (в посока жп гара) и за щастие е само с материални щети, предаде Новини Варна.

От полицията във Варна са взели проби за алкохол и дрога на водачите. Трафикът е затруднен, шофирайте внимателно.

Редактор "Екип на Петел",

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