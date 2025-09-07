Автобус с пътници се преобърна на магистрала край Барселона, има тежко ранени

Кадри Youtube

Автобус с над 50 пътници се преобърна в канавка на магистрала близо до Барселона. Има тежко ранени, но към момента няма информация за състоянието на пострадалите, предава БНР.

Автобусът се е движел по редовен маршрут от град Йорет дел Мар, провинция Жирона към летището в Барселона. По неизяснени засега причини, при излизане от тунел на магистралата, превозното средство е напуснало пътя и се е преобърнало в близкия склон. По-голямата част от пътниците са били туристи от различни националности.

Повечето от тях са успели сами да излязат от катастрофиралия автобус. Пет линейки, два медицински хеликоптера и 14 пожарни екипа са били изпратени на мястото на инцидента.

Двамата най-тежко ранени са откарани в болница в Барселона, а други двама – в лечебно заведение в град Матаро. Останалите пътници, невредими или с много леки наранявания, са откарани в спортна зала в град Пинеда де Мар, където са получили психологическа подкрепа.

Транспортната компания, собственик на автобуса, е изпратила друго превозно средство, за да продължи маршрута с всички пътници, които не са били ранени и са пожелали да го направят.

