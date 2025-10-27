Автобус с работници надвисна над дере след удар с тир край Симеоновград

Снимка: ОДМВР - Хасково

Автобус, превозващ 14 работници на мини "Марица Изток", надвисна над дере, след като бе засечен и се удари в тир на пътя Симеоновград - Харманли, съобщиха от полицията.

Катастрофата е станала на завой преди изхода за магистрала "Марица", малко след 17 ч. Автобусът се е движел в посока Харманли, когато в неговото платно се включил камионът. Автобусът го застигнал и закачил част на полуремаркето на тира, сред което, за да избегне по-сериозен удар, шофьорът на автобуса навил рязко волана и рейсът излязъл от пътя и спрял, надвиснал над дере, посочва БНТ.

Всички 14 пътници са извадени невредими от автобуса, съобщиха от Пътна полиция. Шофьорът на автобуса се е оплакал от болки в тялото и е откаран с линейка в спешното отделение, където след преглед е освободен за домашно лечение.

Тестовете на двамата шофьори за алкохол и наркотици са отрицателни, допълват от полицията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!