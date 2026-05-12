Автобус се удари в тир преди София, има загинал
Снимки: Катастрофи в София/M. Raychinov
Трагедия тази сутрин близо до столицата.
Тежка катастрофа е станала тази сутрин на автомагистрала "Хемус" на входа на София след село Яна От МВР коментираха пред bTV, че катастрофата е станала в 1:00 часа след полунощ.
Автобусът, управляван от 56-годишен шофьор, е изпреварвал тежкотоварно превозно средство, при което се е ударил в него.
На място е починал 73 годишен мъж. Една жена е в тежко състояние в болница.
Общо са пострадали 20 души, но никой от тях не е с тежки наранявания.
5 от тях все още са в болници.
По информация на bTV автобусът е пътувал от североизточната част на страната към летището, от където на пътниците им предстояло да отлетят за екзотична екскурзия.
Според публикации в социалните мрежи на място са пристигнали много линейки и полицейски екипи.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!