Автобус се удари в тир преди София, има загинал

Снимки: Катастрофи в София/M. Raychinov

Трагедия тази сутрин близо до столицата.

Тежка катастрофа е станала тази сутрин на автомагистрала "Хемус" на входа на София след село Яна От МВР коментираха пред bTV, че катастрофата е станала в 1:00 часа след полунощ.

Автобусът, управляван от 56-годишен шофьор, е изпреварвал тежкотоварно превозно средство, при което се е ударил в него.

На място е починал 73 годишен мъж. Една жена е в тежко състояние в болница.

Общо са пострадали 20 души, но никой от тях не е с тежки наранявания.

5 от тях все още са в болници.

По информация на bTV автобусът е пътувал от североизточната част на страната към летището, от където на пътниците им предстояло да отлетят за екзотична екскурзия.

Според публикации в социалните мрежи на място са пристигнали много линейки и полицейски екипи.

