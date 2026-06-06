Автобус се запали на Аспарухов мост
снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", Н.Н.
За инцидент с автобус на Аспаруховия мост във Варна съобщават очевидци в социалните мрежи.
"Гори автобус на моста посока Варна, две пожарни и полиция на място. Опашка вече има до Аспарухово", посочват шофьорите, попаднали в тапата от инцидента.
От полицията съобщават, че в 08:00 ч. е получен сигнал от 112 за горящ автобус на Аспарухов мост. Касае се за техническа повреда, няма пострадали. Автобусът е бил празен. Изгасен е, чака се пътна помощ.
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