Автобус скъса мантинела на софийския булевард "Цариградско шосе", има пострадали

снимка: Фейсбук, "Катастрофи София", Ц. Идов

Автобус на столичния градски транспорт, пътуващ от квартал „Младост” към Орлов мост, катастрофира на булевард „Цариградско шосе“. Превозното средство е скъсало мантинелата и е навлязло в насрещното. Благодарие на бетоновите прегради автобосът не е паднал от моста на Четвърти километър на кръговото кръстовище на Площада на авиацията.

По информация на NOVA четирима души са леко пострадали при инцидента - 16-годишно момиче, жена и двама мъже. Двама от потърпевшите са откарани с линейки в ИСУЛ "Царица Йоанна", а другите - в "Пирогов".

След инцидента превозното средство е препречило платнoто за движение в посока изхода на София откъм магистрала "Тракия". Това доведе до сериозни затруднения в трафика.

На място има и полиция и служители на аварийните служби, които работят по разчистването на пътя и изясняването на причините за катастрофата.

Свидетел на инцидента разказа пред камерата на NOVA, че шофьорът на автобуса му споделил, че не могъл да спре, защото спирачките отказали. "Добре, че не удари нито една от колите, но вътре имаше хора, някои от които са зле", добави той.

Друг мъж, чиято кола спряла точно пред автобуса след удара, разказа, че скоростта, с която превозното средство от градския транспорт преминало през мантинелата, не била ниска, но вероятно в рамките на ограничението.

Редактор "Екип на Петел",

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