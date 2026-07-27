Автобусът от катастрофата на „Цариградско шосе“ остава под охрана

Снимка: Булфото

Aвтобусът, който катастрофира на „Цариградско шосе“ и преряза мантинелата, ще остане на територията на гараж „Дружба“ под охраната на служители на СДВР.

На място ще остане полицейски патрул, който ще осигурява наблюдение на превозното средство с цел да не бъде допускано вмешателство до приключване на необходимите процесуално-следствени действия, предава БНТ.

Към настоящия момент не е възможно да бъдат изтеглени записите от видеокамерите в автобуса, поради което не може да се извърши преглед на видеозаписите за установяване на евентуални обстоятелства, свързани с настъпването на пътнотранспортното произшествие.

При инцидента пострадаха петима души, като четирима бяха откарани в болница.

Редактор "Екип на Петел",

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