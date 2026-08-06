Автобусен шофьор свали момче със специални потребности само край пътя в жегата

Пиксабей

Бързата и професионална намеса на служители на Районйото управление в Долна Митрополия предотврати възможна трагедия с 17-годишно момче със специални потребности.

Детето е било оставено само край пътя при температури над 37 градуса, след като е било свалено от автобус заради изтекла карта за пътуване, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 4 август. Момчето потърсило помощ в социалните служби в Долна Митрополия, след което се качило на автобус за село Горна Митрополия. Тъй като картата му за пътуване била изтекла, а то не разполагало с пари, шофьорът го свалил от превозното средство, предаде "Дарик".

17-годишният останал сам край пътя и тръгнал пеша по междинния участък при екстремна жега. След като бащата подал сигнал в полицията, че няма връзка със сина си и не знае къде се намира, била организирана мащабна издирвателна операция.

В търсенето се включили два екипа с десет полицаи. Обхождането било изключително рисково заради трудния и пресечен терен, както и наличието на множество реки и язовири в района, които представлявали сериозна опасност за дезориентираното дете.

След повече от два часа интензивно издирване, около 15:00 часа момчето било открито край пътя за село Староселци. То било силно уплашено и обезводнено. На място незабавно били повикани медицински екипи, които прегледали детето и му оказали необходимата помощ.

Бащата на момчето изказал огромната си благодарност към униформените за светкавичната реакция, човечността и всеотдайността, благодарение на които синът му бил открит невредим.

Органите на реда посочват, че действията на водача, свалил детето от автобуса, са неправомерни. По случая се извършва проверка.

От полицията напомнят, че при липса на редовен превозен документ - например билет или валидна карта, нормативната уредба предвижда санкция или закупуване на билет, но не и самоволно оставяне на непълнолетно лице или човек в безпомощно състояние край пътя, особено при рискови метеорологични условия.

В конкретния случай изтеклата карта за пътуване е административен въпрос и сама по себе си не представлява основание за отстраняване на пътника поради агресивно или опасно поведение.

Свалянето на 17-годишното момче при температури над 35 градуса е създало пряка опасност за живота и здравето му.

Редактор "Екип на Петел",

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