Автобуси до 1 часа на Нова година в Пловдив

Общественият транспорт в Пловдив ще се движи до 1.00 часа в новогодишната нощ. Коледните атракции, събития и забавления в центъра на града ще работят до 2-3 часа след полунощ. Това съобщи пред журналисти кметът Костадин Димитров, предава Plovdiv24.bg.



Община Пловдив е подготвила пъстра програма за посрещането на новата година. На площад "Стефан Стамболов" до градската коледна елха ще има сцена за изпълнителите в празничната нощ. Програмата започва в 22 ч. с френския изпълнител Benoit “Tioneb" Poujade, после до 12 ч. ще ни забавляват Artful Dodger (Великобритания).



Точно в полунощ ще прозвучи химнът на България и небето над Пловдив ще се озари от грандиозна заря и светлинно шоу. След това танцьорите от ансамбъл "Тракия" ще поведат традиционното хоро и ще изнасат концерт. Партито под звездите ще продължи до 02 ч. с Ерсин Мустафов и шоумена Деян Славчев – Део.



Кметът припомни, че общината се е постарала да има красива празнична украса в центъра на града, а от вчера и Цар Симеоновата градина е украсена със звезди и орнаменти по проект на Национален фонд "Култура".



"Надявам се повече пловдивчани заедно със семействата си и гости на града да посрещнат нова година на площада. Каним всички: Елате да бъдем заедно в посрещането на новата 2026 година" - каза Димитров.

