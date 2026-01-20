Автобусите 31А във Варна продължават да се движат само до „Св. Св. Константин и Елена“ заради ВиК авария

снимка: Община Варна

Автобусна линия 31А, която обслужва маршрута до кв. Виница, вече няколко поредни дни се движи с променен маршрут заради ВиК авария на ул. „Васил Стоилов“, информират от „Градски транспорт“ – Варна.

Първата промяна беше въведена след 12:30 часа на 17 януари, когато курсовете на линията започнаха да се изпълняват до и от спирка „Св. св. Константин и Елена“. Мярката беше наложена заради започналите аварийни ремонтни дейности.

На 18 и 19 януари ремонтът на ул. „Васил Стоилов“ продължи, поради което автобусите по линия 31А отново обслужваха маршрута само до и от „Св. св. Константин и Елена“.

Към 20 януари 2026 г. аварията все още не е отстранена заради неблагоприятните метеорологични условия. Поради това и днес автобусна линия 31А продължава да се движи с временния маршрут до и от спирка „Св. св. Константин и Елена“, пише "Морето".

От общинското дружество уточняват, че нормалното обслужване до кв. Виница ще бъде възстановено след приключване на ремонтните дейности.

