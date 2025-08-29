Автоджамбазите не пипат тези коли

Пиксабей

Ако не харесвате мисълта че може да ви откраднат колата, може би е добре да помислите за закупуване електрически автомобил.

Крадците са склонни да пренебрегват електрическите автомобили в полза на автомобили с двигатели с вътрешно горене, особено „мускулните“ коли, и има данни, които го потвърждават.



Тези данни са от Института за безопасност на движението по пътищата (IIHS) чрез неговия Институт за данни за загуби по магистралите (HLDI), пише "Ауто прес", цитира Автоблиц

Организацията заключава, че „мускулните“ коли, пикапите и други превозни средства с двигатели с вътрешно горене с много мощност са най на прицела на крадците. От 20-те най-малко вероятни да бъдат откраднати обаче, осем са електрически, а два са plug-in хибриди.



Защо крадците на коли пренебрегват електрическите автомобили в полза на превозни средства с бензинов двигател е друга тема. Някои казват, че електрическите автомобили са толкова непопулярни, че дори престъпниците не искат да ги крадат.

Може би има известна истина в това. В края на краищата, черният пазар все още е пазар, подложен на търсене. Когато като цяло хората не се интересуват от притежаването на нещо, то губи стойност и по този начин става по-малко привлекателно за крадците.



Интересен аргумент е че мускулестите коли са привлекателни за криминалния елемент заради цялостната си фукня. Може би има истина и в това. Но те са привлекателни и за доста хора, които не са престъпници.

Друг фактор, който трябва да се вземе предвид - тъй като електрическите превозни средства трябва да бъдат включени в контакт през нощта, те често са паркирани в гараж или поне близо до жилище.

Крадците е по-малко вероятно да се нахвърлят върху превозни средства, които са обезопасени по този начин. Освен това, те знаят, че Tesla например има бордови камери, които ще ги заснемат, докато се опитват да проникнат с взлом.



Нещо повече, хората, които притежават електрически превозни средства и plug-in хибриди, са по-заможни и живеят в райони, където кражбите на автомобили са по-рядко срещани. Това също може да има нещо общо с това че те биват крадени по-рядко.

