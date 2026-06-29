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Автоексперт от Варна: Според новите изисквания повечето от мантинелите у нас трябва да бъдат сменени

29.06.2026 / 12:08 4

Булфото

Използваната на мястото на трагедията на АМ "Тракия" мантинела, където при тежък пътен инцидент камион премина в насрещното движение и загинаха мъж и две деца, не е устойчива да удържи такава тежест.

Поставеният тип мантинела е със значително по-ниска якост на задържане. Дори празен, един камион тежи многократно повече и при подобен удар шансът съоръжението да изпълни функцията си е минимален.

Това каза в ефира на Радио Варна Диан Драганов, председател на Съюза на българските автомобилисти във Варна.

Той припомни, че новите изисквания за пътните съоръжения вече са променени, но държавата разполага с 10-годишен срок за тяхната подмяна.

По отношение на така наречените бетонни ограждения тип "Джърси", Драганов посочи, че те осигуряват значително по-висока степен на защита. Той е категоричен, че ако там имаше такава, до тежката трагедия нямаше да се стигне.

Тяхната конструкция позволява поемане и разпределяне на удара. При определени обстоятелства подобно съоръжение би могло да предотврати тежки последици, смята той.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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kris (преди 11 минути)
Рейтинг: 628231 | Одобрение: 123456
Вярно Мистър Боб.....Ний сме много богати ! Веднъж спрях на отбивка за почивка в Щатите и гледам надпис на крайното Джърси....Инсталирано беше преди 42 години....И беше като почти ново....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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MrBean (преди 39 минути)
Рейтинг: 228774 | Одобрение: -2136
нали за това са поставени мантинелите,за да бъдат сменени с по-нови,пък ний да платим пак.
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село варна (преди 56 минути)
Рейтинг: 35367 | Одобрение: 622
На пияните, дрогираните и най- вече малоумни шофьори сега мантинелата им виновна.
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kris (преди 1 час)
Рейтинг: 628231 | Одобрение: 123456
Или слагайте Джърсита, или забранете ТИРовете и на идиотите които не могат да си карат в лентата....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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