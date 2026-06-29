Автоексперт от Варна: Според новите изисквания повечето от мантинелите у нас трябва да бъдат сменени

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Използваната на мястото на трагедията на АМ "Тракия" мантинела, където при тежък пътен инцидент камион премина в насрещното движение и загинаха мъж и две деца, не е устойчива да удържи такава тежест.

Поставеният тип мантинела е със значително по-ниска якост на задържане. Дори празен, един камион тежи многократно повече и при подобен удар шансът съоръжението да изпълни функцията си е минимален.

Това каза в ефира на Радио Варна Диан Драганов, председател на Съюза на българските автомобилисти във Варна.

Той припомни, че новите изисквания за пътните съоръжения вече са променени, но държавата разполага с 10-годишен срок за тяхната подмяна.

По отношение на така наречените бетонни ограждения тип "Джърси", Драганов посочи, че те осигуряват значително по-висока степен на защита. Той е категоричен, че ако там имаше такава, до тежката трагедия нямаше да се стигне.

Тяхната конструкция позволява поемане и разпределяне на удара. При определени обстоятелства подобно съоръжение би могло да предотврати тежки последици, смята той.

Редактор "Екип на Петел",

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