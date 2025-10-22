Автоексперт посочи 5 надеждни коли над 300 хиляди километра

Кадър Ютуб

Когато купуват кола , много шофьори се надяват тя да издържи няколкостотин хиляди километра без големи повреди. Намирането на такъв модел обаче не е лесно, особено в бюджетния сегмент.

GoBankingRates посочи пет достъпни употребявани автомобила с пробег над 300 000 километра. Това са високонадеждни модели, които могат да бъдат закупени на пазара за употребявани автомобили в САЩ за под 20 000 долара.

5 много надеждни и достъпни употребявани автомобила

Honda Civic

Автомобилният експерт от AutoInsurance.org Мелани Мусън каза, че Honda Civic е отличен автомобил. Тя каза, че моделът е проектиран да издържи дълго.

„Една от причините Civic да запазва стойността си толкова добре е, че издържа по-дълго от много други автомобили. Изисква само рутинна поддръжка“, каза експертът.

Мусон препоръча да се обърне внимание на Honda Civic от 2018 или 2019 година.

Хонда Акорд

Honda Accord е по-премиум модел от Civic. Въпреки това, той не изисква високи разходи за поддръжка, отбеляза Карл Родригес, ръководител на отдела за създаване на съдържание в NX Automotive Transport .

Експертът препоръчва Honda Accord от 2013 г. Той казва, че този модел не изглежда остарял, а цената е привлекателна.

Субару Форестър

Мелани Мусон също препоръчва да се обмисли Subaru Forester, като подчертава, че този кросоувър рядко се поврежда.

„Шофьорите, които търсят достъпно превозно средство със задвижване на всички колела, което ще издържи години, трябва да обмислят Forester“, каза експертът.

Тойота RAV4

Според Мусон, Toyota RAV4 е много надежден кросоувър, способен да измине стотици хиляди километри с редовна поддръжка. Експертът също така похвали модела за високата му безопасност и ниския разход на гориво.

Тя посъветва да се обърне внимание на Toyota RAV4 от 2017 и 2018 година.

Мазда 6

Карл Родригес каза, че Mazda6 може да бъде друг отличен избор, споделяйки, че предлага отлична производителност и стилен дизайн.

Родригес също отбеляза, че Mazda6 е доста лесна за поддръжка.

