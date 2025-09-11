Автогарата и перките в община Балчик отново на дневен ред в Общинския съвет

Снимка: Пиксабей, илюстративна

На редовно заседание на Общинския съвет в Балчик днес - 11 септември, ще се обсъждат няколко точки, свързани с ветрогенераторите. Две от точките са за нови обсъждания на взети вече решения от балчишкия парламент, но отменени от Административен съд – Добрич, предава Радио Варна. Става въпрос за решенията, с които Общинският съвет не приема предложенията за изменение на плановете за изграждане на вятърни генератори в село Соколово – общо 12, и в село Тригорци – 8.

В мотивите са дадени указания по прилагането на закона и за ново произнасяне по постъпилите заявления на „Вятърен парк Добруджа - 2 и 3“ – Варна. При анализ на административния акт съдът е констатирал, че същият е немотивиран. Поради тази причина председателят на Общински съвет Виктор Лучиянов ще внесе предложение за одобрение на внесените изменения.

Дневният ред предвижда да бъдат разгледани и две предложения за сътрудничество за изпълнение на програма за социално-икономическо развитие на територията на община Балчик от същите дружества.

Проектът за дневен ред включва и още една тема с голям обществен интерес и това е бъдещето на Автогарата в Балчик.

От дневния ред става ясно, че последното решение от август, с което Община Балчик предоставя за ползване имот на улица "Варненска" № 1 за целта на местно дружество за извършване на автогаровото обслужване е върнато като незаконосъобразно от областния управител. Мотивът – имотът, предмет на споразумението, е със статут на публична държавна собственост и Общината не може да го предоставя на трети лица. Затова ще се предложи отмяна на решението.

До откриването на нова автогара, подготвеното от Общината място за тази цел, ще се предложи да бъде определено като автоспирка, която да е начална, междинна и крайна по маршрута на междуселищните автобусни линии, имащи спирка в Балчик. В момента превозвачите продължават да ползват паркинга на магазин, който е частна собственост.

Заседанието на Общинския съвет в Балчик включва общо 23 точки по проект, част от тях са обичайните за разпореждане с общинска собственост.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!