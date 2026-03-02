Автоинструктор: Новите технологии носят фалшиво чувство за спокойствие

Снимка: Пиксабей

Как автоматизацията в съвременните превозни средства влияе върху вниманието на шофьорите и кога технологиите се превръщат в риск? Темата коментира инж. Били Кръстанов, автоинструктор и експерт по безопасност на движението, в предаването „Социална мрежа” по Нова нюз.

► Ролята на „асистента” в автомобила

Инж. Кръстанов поясни, че основните нови технологии са насочени към сигурността, но имат своите ограничения. Той посочи и най-съществените от тях. „Тези, които са за пътна безопасност – следене на пътни ленти, наблюдение на „мъртва точка”, аварийно спиране, спиране пред пешеходци – те са най-основните. Реално затова се казва асистент – асистент за следене на лента, асистент за мъртва точка, аварийно спиране – за да ни помогне, но не може да ни замести на 100%”, коментира Кръстанов.

► Рискът от фалшива сигурност

Според експерта прекомерното доверие в техниката често води до разсейване. „Носят фалшиво чувство за спокойствие. Реално ние разчитаме повече на тях и ни се отнема вниманието. Наблюдаваме таблета на колата, телефона и знаем, че автомобилът ще спре реално сам, защото това му е работата”.

Той описа и как работи системата при опасност. „Автомобилът първо предупреждава за определени метри, зависи как сме го настроили. После сигнализира вече със звук и вече на третия път се намесва. Това се случва в рамките на секунда, секунда и половина”.

По отношение на по-възрастните водачи специалистът смята, че е напълно възможно да се допусне грешка при управление.

Експертът подчерта важността на самоподготовката при покупка на нов или употребяван автомобил. „Всеки един автомобил има така нареченото упътване, както при пералнята, която си купуваме вкъщи. Просто трябва да се запознаем реално как работи. Трябва да отворим интернет и да четем”.

В края на разговора инж. Кръстанов обърна внимание на първопричината за създаването на тези системи. „Според мен тези технологии са породени от нашето невнимание. Ние ако бяхме прекрасни шофьори, никой нямаше да разработва такива технологии и асистенти за помощ”.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!