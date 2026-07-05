Автоинструктори: Слабата подготовка причинява повече катастрофи

Кадър Bulgaria On Air

Недостатъчно часове по кормуване и кратко обучение в извънградски условия – за това сигнализират автоинструктори при обучението на шофьори на леки автомобили и камиони.

Според тях практическата част в подготовката на младите водачи е и една от причините за катастрофите у нас. За първите шест месеца жертвите на пътя в България са 221, или с 32-ма повече от същия период на миналата година.

40-годишният Марин Златинов от Велико Търново е в началото на обучението си като шофьор на камион с ремарке. Има близо 20-годишен опит зад волана, но иска да овладее спецификата на камион с тежки товари.

"Записах преди известно време курс за шофьор, изкарах листовките, сега съм на шести час. Аз имам преди това категории B, C и сега вече надграждам C+E за камион с ремарке", коментира Bulgaria On Air курсистът.

Проблеми според автоинструкторите

Според неговия автоинструктор обаче часовете по кормуване за тежкотоварни автомобили у нас са крайно недостатъчни.

"Едно време бяха по три месеца за C категория, сега са по 20 кормилни часа. Това са прекалено малко часове за един професионален водач. В Германия курсовете са 51 часа за B категория. Там курсът е около 2,5-3 месеца. Не е при нас проблемът в автоинструкторите, проблемът е изцяло в системата и в нормативната уредба", посочи инструкторът Стефан Цанков.

"Не може цял курс да си карал с 20–30 километра в града, тук-там да си излязъл на 5 км или по някой околовръстен път и да си мислиш, че можеш да караш. И след това – като излязат извън града, като вземат книжката... Вземате си изпита, тръгвате на околовръстния път, събират се 3-5 деца – "давай газ" – и губят контрол върху колата. Забележете, повечето смъртни случаи са извън града при младите шофьори. Нямат опит, нямат достатъчно километри", обясни собственикът на автошкола и член на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Йорданов.

Опитът на младите курсисти

18-годишният Юлиян Вълчев завършва кормуването, взел е успешно и теоретичния си изпит. В обучението му се набляга на шофиране извън града с по-високи скорости.

"Първото ми извънградско беше до Севлиево, второто – до Елена. Правили сме няколко пъти тези маршрути. Движението по Хаинбоаз е доста натоварено, имаше доста тирове и се притеснявах в началото, но с времето това притеснение отмина", посочи той.

"Започнахме първо с полигон, докато свикне с колата. После около 15-ина часа бяхме извън града – да държи волана, пътя, да вдига скорост, да изпреварва", добави инструкторът му Кристиян Кънчев.

За изминалите шест месеца във Великотърновско са регистрирани 136 тежки катастрофи със 17 загинали и 174 ранени.

В автошколите във Велико Търново предлагат и допълнителни часове по кормуване за придобиване на навици и реакции при сложни ситуации на пътя.

Редактор "Екип на Петел",

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