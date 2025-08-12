Автоматите за кафе ще останат недостъпни временно

Пиксабей

При влизане в еврозоната автоматите на самообслужване, като например за кафе или за вафли, временно може да се окажат недостъпни.

Причината за това е, че според закона от датата на въвеждане на еврото в България при извършване от търговци на операции в брой с автомати, устройства и системи на самообслужване, включително без електрическо захранване, ще се използва само евро.

Тоест автоматите на самообслужване ще приемат само евро и ще връщат ресто само в евро, отбелязва "Труд".

Но през първите дни потребителите може да нямат евро. Хората ще бързат да похарчат левовете си, преди да изтеглят от банкомата евро. Ако автоматът на самообслужване приема само монети, ситуацията става по-сложна. През първите дни от влизане в еврозоната хората може да нямат монети евро.

Едва след като минат през няколко търговци и получат ресто в евро, хората ще имат монети от единната валута и ще могат да купят и кафе от автомат на самообслужване.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!