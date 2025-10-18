Автомеханик: На всеки 100 км форсирайте двигателя на 4000 оборота от 3 до 5 минути

Пиксабей

Шофирането на ниски обороти през цялото време изглежда спокойно и икономично, но всъщност вреди на двигателя. Двигателят постепенно „обраства’’ със сажди и утайки, особено ако колата често обикаля града и рядко излиза на магистралата, предаде Актуално.

Автомобилни механици с дългогодишен посочват, че при бавно шофиране горивото не изгаря напълно. „Това е като да готвите месо на слаб огън: отвън изглежда готово, но отвътре е сурово. Същото важи и за двигателя - има въглероден отлагане, което запушва буталата и клапаните", казват експерти.

За да почистите двигателя, от време на време трябва да го оставяте да „диша’’. Механиците наричат това „калциниране’’. Същността е проста - загрейте двигателя до работна температура, преминете в ръчен режим и го завъртете за кратко до 4000-6000 оборота. Трябва да задържите това ниво за 3-5 минути и след това да се върнете към нормалното.

„По време на такива натоварвания в системата се появяват високо налягане и температура. Това изгаря останалите сажди и почиства каналите за смазване’’, обясняван механици.

Важно е да не правите това на студен двигател. Ако маслото не се загрее, рязкото повишаване на скоростта може да причини микропукнатини или повишено триене. Оптимално е да се извършва калциниране веднъж на всеки 100-150 километра, за предпочитане на магистрала или район без задръствания.

Експертите предупреждават, че тази процедура не е заместител на редовната поддръжка. Запушен въздушен филтър, стари свещи или ниско качествено масло бързо ще премахван ефекта.

