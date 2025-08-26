Автомеханик: Не купувайте 3 коли втора ръка

Пиксабей

Покупката на употребяван автомобил винаги е като игра с непредсказуем край. Колата може да изглежда спретната, но начинът, по който е била третирана от предишния собственик, определя бъдещия й живот. Опитен автомобилен механик разкрива пред изданието G0 кои три категории автомобили смята за най-рискови, пише Авто Блиц.

Спортните автомобили са жертви на агресивно шофиране

На пръв поглед изглеждат привлекателни. Но според експерта повечето от тези автомобили са оцелели след много стартове от светофара. Бързо ускорение, рязко спиране, влизане в завои - всичко това износва съединителя, спирачките и окачването. Дори ако конструкцията може да издържи на такива натоварвания, в условията на градски пътища последствията се появяват бързо.

Редки марки автомобили - капан с резервни части

Много купувачи се доверяват на марки с репутация. Но не всички модели са достойни за внимание. Ако вземете кола, която не е официално локализирана в страната, тогава след няколко години експлоатация въпросът с обслужването и резервните части става сложен и скъп.

Механикът обяснява, че собствениците са изправени пред високата цена на частите и липсата на специалисти, готови да се заемат със сложни ремонти. И след 8-10 години намирането на правилните компоненти изобщо може да бъде проблем. Колата може да е в добро състояние, но да се превърне в музеен експонат заради липсата на части.

Пикапите и товарните джипове са претоварени с работа

Репутацията им на трудолюбиви често е измамна. Според механика повечето пикапи са имали трудно минало - теглене на тежки товари, неправилно използване на задвижване на четирите колела, намеси в окачването и двигателя. Последицата е износена скоростна кутия, слаба трансмисия, преждевременни повреди.

Какво да изберем вместо това

Специалистът съветва да се обърне внимание на „скучни“ модели - седани, миниванове или средноразмерни кросоувъри. Собствениците на такива автомобили са по-малко склонни да натоварват оборудването и по-често да спазват сервизните разпоредби. Както казва експертът, „по-добре е да имате невзрачна кола, която ще ви води на работа всеки ден без проблеми, отколкото ефектна, но със скрити рани“.

