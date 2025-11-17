Автомеханик: Никога не сипвайте зимна течнос за чистачки, ако има останала лятна

Пиксабей

Всяка есен шофьорите се изправят пред позната ситуация – в резервоара на чистачките остава малко лятна течност, а прогнозите предупреждават за предстоящо застудяване. Дилемата е дали течността да се източи напълно или да се добави зимна. Противно на опасенията, смесването не е грешка, но има едно важно условие, предаде Блиц.

Летният и зимният препарат имат различен състав и характеристики. Лятната течност е основно деминерализирана вода с детергенти и аромати, предназначени да премахват прах, насекоми и мазни следи. Тя обаче няма устойчивост на ниски температури и може да замръзне дори при лека слана.

Зимната течност съдържа по-високо количество алкохол – етилов или изопропилов – което понижава точката ѝ на замръзване до около -40°C. В състава ѝ присъстват и антикорозионни добавки, както и пропилей гликол, който предпазва от образуване на отлагания в маркучите. Благодарение на това системата за измиване остава защитена през студения сезон.

Може ли да се смесват лятна и зимна течност?

Да, стига температурата навън все още да не е паднала под нулата. Препаратите по принцип са съвместими и няма риск от нежелана химическа реакция или повреда на компонентите. Важно е обаче да се знае, че след смесването точката на замръзване на получената течност се повишава. Ако зимната течност издържа до -20°C и бъде разредена наполовина с лятна, сместа може да замръзне около -5°C. Това създава риск от запушване или повреда при първите по-сериозни слани.

Поради това се препоръчва зимна течност да се добавя едва когато лятната е почти изразходвана. Така концентрацията на алкохол остава достатъчна, за да предпази системата.

Какви са последиците, ако течността замръзне?

Замръзването води до разширяване на течността, което може да доведе до:

• пукнатини в резервоара,

• разхерметизиране на маркучите,

• повреда на помпата,

• запушване на дюзите и отлагания след размразяване.

Ремонтът невинаги е скъп, но е неудобен, а подмяната на резервоар или помпа може да увеличи разходите значително.

Къде се намира пълнителят и как се проверява нивото?

В повечето автомобили пълнителят на течността е обозначен със син капак със символ на стъкло и струя. Разположен е в двигателното отделение, обикновено от едната страна на радиатора. Съвременните автомобили разполагат с прозрачен резервоар, който позволява визуална проверка на нивото без отваряне. Капацитетът обикновено е между 3 и 6 литра – количество, равно на стандартна опаковка зимна течност.

Точното боравене с течностите за чистачки в преходния сезон е малък, но важен жест към добрата видимост и надеждната работа на автомобила в студените дни.

