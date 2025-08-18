Автомеханик: Стойте далеч от тези дизелови коли, ако не искате често да сте в сервиза
Дизеловите автомобили отдавна са известни като „надеждни“ и „трудолюбиви“, с нисък разход на гориво. Не всички модели обаче са еднакво успешни. Има автомобили, които вместо да спестяват, могат да причинят на собственика истинско главоболие и постоянни разходи за ремонт, пише automedia.investor.bg.
Като цяло покупката на дизелов винаги е търсене на баланс между икономичност и надеждност. Ако не искате да харчите хиляди за редовни ремонти, по-добре е внимателно да подходите към избора. Затова е добре да не се забърквате с тези 5 модела, категорични са колегите ни от изданието SUV News.
BMW X5 (E70) 3.0d
Защо да избягвате: проблеми с турбината, изпускателната система и инжекторите.
Типични повреди: бързо износване на вихровите клапи, повреда на горивното оборудване.
Заключение: луксозен кросоувър, който предлага отлично возене и богато оборудване, но дизеловите двигатели от това поколение са твърде скъпи за ремонт.
Mazda 6 2.2 дизел
Защо да избягвате: Прекалено чувствителен двигател към качеството на горивото.
Типични повреди: бързо запушване на филтъра за твърди частици (DPF), проблеми с инжекторите и турбината.
Заключение: стилен и удобен за каране автомобил, но дизеловата версия е известна със своите капризи, така че по-добре я избягвайте.
Volkswagen Passat B6 2.0 TDI (2005–2010)
Защо да избягвате: не особено успешни двигатели с грешна конструкция на горивната система.
Типични повреди: износване на маслената помпа, повреди на турбината, скъпи ремонти на инжектори.
Заключение: на пазара втора ръка има има много такива автомобили, но покупката им може да се превърне във финансова катастрофа
Renault Laguna III 2.0 dCi
Защо да избягвате: електрониката и горивната система често причиняват огромно главоболие собствениците.
Типични повреди: неизправност на електронните блокове, проблеми с инжекционната система, повреди на турбината.
Заключение: този модел е евтин за закупуване, но с течение на времето се превръща в сериозен доход за майсторите в сервизите и съответно в голям разход за собствениците си.
Peugeot 407 2.0 HDi
Защо трябва да избягвате: двигателят може да бъде издръжлив, но слабото му място е най-вече електрониката и допълнителни системи.
Типични повреди: неизправности на EGR клапана, проблеми с окабеляването, бързо запушване на DPF.
Заключение: атрактивна цена на пазара, но в експлоатация често създава повече проблеми, които напълно изяждат парите, спестени от ниския разход на гориво на този мотор.
