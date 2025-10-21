Автомеханик: Това е най-добрата кола втора ръка

Пиксабей

Според Daily Express, водещ автомеханик сподели историята на 20-годишна кола, която е изключително надеждна и може да бъде чудесен избор за тези, които търсят употребявана кола. През 1999 г. този модел дори получава титлата „Европейски автомобил на годината“, предаде Ауто Блиц

Механикът Пол Лукас каза, че Ford Focus Mk1 е най-добрият избор за шофьори, които отчаяно търсят здрава кола на старо. Той признава, че е купил своя Focus преди цели 15 години и Mk1 все още работи безпроблемно. Твърди, че „не съжалява“: през последното десетилетие и половина моделът никога не се е повреждал.

„За мен 20-годишният Ford Focus Mk1 с 1,6-литров двигател е върхът на надеждността. Той е проектиран преди всички тези ненужни екстри и дори ви позволява да стартирате колата с истински ключ, а не с бутон“, каза механикът.

Заслужава да се отбележи, че Focus Mk1 се радва на огромна популярност веднага след пускането си на пазара, превръщайки се в един от най-продаваните автомобили в Съединените щати.

През 1999 г. моделът дори печели наградата „Европейски автомобил на годината“, демонстрирайки, че Mk1 има наследство, което ще издържи проверката на времето.

Произвеждан е от 1998 до 2004 г., като по-мощният RS модел е пуснат през 2002 г. Въпреки това, Focus Mk1 остава много достъпен.

В WhatCar? отбелязват обаче, че възрастта е определящ фактор за Focus Mk1, тъй като дори най-новите модели са на над 20 години. Експертите смятат още, че много от бройките са станали „нерентабилни за поддръжка“, а подмяната на ангренажния ремък вероятно ще струва повече от стойността на целия автомобил.

При това те отбелязват, че колите от въпросния модел са сравнително лесни за поддръжка.

Те добавят:

„В сравнение с настоящите предложения за семейни хечбеци, оригиналният Ford Focus е сравнително прост автомобил, което означава, че вероятността от повреди е минимална. Всякакви дейности по изтегляне от пазара би трябвало да е приключила досега. Затова купувайте автомобила въз основа на неговото състояние и история на обслужване: ако изглежда, че е бил внимателно поддържан, вероятно е бил.

Поискайте сервизната книжка и се уверете, че е напълно документирана.“

