Автомеханик сложи край на спора: Режим S или D e по-добре за колата в града

В задръстване повечето шофьори оставят скоростната кутия в стандартния режим „D“. Автомобилни експерти обаче твърдят, че именно спортният режим „S“ е по-полезен в градския трафик.

Кога автоматичната скоростна кутия трябва да се кара на ръчен режим, предаде Актуално.

Основното предимство на „S“ е по-малкото смени на предавките. В нормален режим скоростната кутия постоянно прескача между първа и втора предавка, за да пести гориво. Това създава допълнително натоварване на съединителите и загрява маслото, особено при DSG роботите, където съединителите работят на границата на възможностите си.

В спортен режим предавките се задържат по-дълго и не се получава допълнителен цикъл „1-2-1“. В резултат на това прегряването и износването се намаляват.

Второто предимство е реакцията на газта. При движение в режим „S“ педалът става по-остър, забавянията изчезват и колата реагира по-бързо на смяна на лентата и при изпреварване. Това е важно не само за динамиката, но и за безопасността. Допълнителен плюс е изразеното спиране с двигателя, което дава по-голям контрол върху скоростта в потока.

Ефектът е забележим при всички видове трансмисии - автоматичните трансмисии работят по-плавно, DSG прегрява съединителите по-малко, а CVT спира да „забавя“ при ниски обороти. Колата става по-отзивчива и предвидима.

Да, разходът на гориво в „S“ режим се увеличава с 1-2 литра, но това е малка цена за удължаване на живота на трансмисията и спокойствие в задръстванията. Резултатът е очевиден - спортният режим е не само за магистралата, но и за градския трафик, където помага за пестене на скоростната кутия и нервите на водача.

