Автомобил блъсна мъж, пресичал по неосветена пешеходна пътека в Ловеч

Снимка: Булфото

Пресичащ по неосветена пешеходна пътека в Ловеч мъж е блъснат от автомобил, съобщават от областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал на кръстовище в града.

При управление на лек автомобил 67-годишна водачка е блъснала 65-годишен мъж. Пострадалият е откаран за преглед в Центъра за спешна медицинска помощ, след което е освободен за домашно лечение.

Пробите за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни. Съставен ѝ е акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

Преди година 82-годишен пешеходец почина на място, след като бе блъснат от лек автомобил на централния бул. "България" в Ловеч, припомня БТА.

