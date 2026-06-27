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Автомобил изгоря на АМ "Хемус"

27.06.2026 / 13:00 0

Кадър БНТ

Автомобил изгоря на АМ "Хемус".

Инцидентът е станал в около 11:00 часа малко след излизане от София, на 35-ия километър в посока Варна.

Няма данни за катастрофа или пострадали.

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