Автомобил изгоря на АМ "Хемус"
27.06.2026 / 13:00 0
Кадър БНТ
Автомобил изгоря на АМ "Хемус".
Инцидентът е станал в около 11:00 часа малко след излизане от София, на 35-ия километър в посока Варна.
Няма данни за катастрофа или пострадали.
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