Автомобил изгоря напълно в Пловдив

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Лек автомобил пламна и изгоря напълно тази вечер в района на Хирургиите, на улица "Царевец", близо до кръстовището с "Пещерско шосе“.

На място е пристигнал екип от пожарникари, които бързо са успели да овладеят пламъците.

По първоначална информация няма пострадали при инцидента, отбелязва Фокус.

Причините за възникването на пожара все още не са изяснени.

