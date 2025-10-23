Автомобил изгоря при пожар в Козлодуй

снимка Булфото

Тази нощ в 4:00 часа служители на Районната служба по пожарна безопасност и защита на населението в Козлодуй са загасили пожар в горящ лек автомобил, съобщават от Областната дирекция на МВР - Враца.

Автомобилът БМВ е бил паркиран в „Жилищен комплекс 1“ в града.

Огънят е увредил паркиран наблизо друг лек автомобил, допълват от полицията. По случая е образувано досъдебно производство за установяване на причините за пожара, предаде днес.бг.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!