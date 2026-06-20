Автомобил излетя от пътя след удар с автобус на градския транспорт в Бургас
Снимка: Фейсбук, Катастрофи София, И. Владимиров
Инцидент между автобус на градския транспорт и лек автомобил е станал днес на кръговото кръстовище до КАТ в Бургас, пише e-Burgas.
По първоначална информация автобусът е засякъл движещ се лек автомобил. Ударът е бил в дясната страна на колата, в зоната на предната дясна врата.
След контакта водачът е загубил управление над автомобила, напуснал е кръговото кръстовище и е навлязъл в озеленената разделителна площ, където се е ударил в пътен знак и е спрял до дърво.
Автобусът е останал спрял в близост до инцидента.
Към момента няма официална информация за пострадали и за окончателната причина за произшествието. Предстои компетентните органи да изяснят точната последователност на събитията, включително начина на навлизане и разположението на превозните средства в кръговото към момента на удара.
Движението в района бе временно затруднено.
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