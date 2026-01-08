Автомобил катастрофира на Паметника на Васил Левски в столицата

Кадър Фейсбук, "Катастрофи в София"

Автомобил самокатастрофира на Паметника на Васил Левски в София, съобщиха очевидци в социалните мрежи.

Към момента няма информация за пострадали при инцидента, .

На видео, разпространено в социалната мрежа, се вижда, че автомобилът се е спрял в една от каменните топки, ограждащи пространството около паметника.

Според повечето коментари към публикацията гумите на возилото са летни.

