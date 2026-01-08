Автомобил катастрофира на Паметника на Васил Левски в столицата
Кадър Фейсбук, "Катастрофи в София"
Автомобил самокатастрофира на Паметника на Васил Левски в София, съобщиха очевидци в социалните мрежи.
Към момента няма информация за пострадали при инцидента, .
На видео, разпространено в социалната мрежа, се вижда, че автомобилът се е спрял в една от каменните топки, ограждащи пространството около паметника.
Според повечето коментари към публикацията гумите на возилото са летни.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!