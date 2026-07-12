Автомобил пламна на АМ „Тракия“
Снимка: Пиксабей, илюстративна
Лек автомобил се запали на 341-вия километър на автомагистрала „Тракия“. По първоначална информация няма пострадали, предава Нова телевизия.
Хората, пътували в автомобила, са успели да излязат навреме, преди пламъците да обхванат колата.
В участъка има задръстване.
Причините за инцидента предстои да бъдат изяснени.
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