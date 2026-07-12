Автомобил пламна на АМ „Тракия“

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Лек автомобил се запали на 341-вия километър на автомагистрала „Тракия“. По първоначална информация няма пострадали, предава Нова телевизия.

Хората, пътували в автомобила, са успели да излязат навреме, преди пламъците да обхванат колата.

В участъка има задръстване.

Причините за инцидента предстои да бъдат изяснени.

Редактор "Екип на Петел",

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