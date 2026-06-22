Автомобил помете знак "Стоп" на входа на Борован в посока Враца
Снимки: Булфото
Лек автомобил излезе от пътя и помете знак „Стоп“, след което се озова край пътното платно с тежки щети по предната част.
Ударът е бил достатъчно силен, за да събори пътния знак и да нанесе сериозни материални щети на автомобила, посочва Булфото.
Към момента причините за инцидента се изясняват.
Няма официална информация за пострадали.
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