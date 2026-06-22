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Автомобил помете знак "Стоп" на входа на Борован в посока Враца

22.06.2026 / 18:22 1

Снимки: Булфото

Лек автомобил излезе от пътя и помете знак „Стоп“, след което се озова край пътното платно с тежки щети по предната част. 

Ударът е бил достатъчно силен, за да събори пътния знак и да нанесе сериозни материални щети на автомобила, посочва Булфото.

Към момента причините за инцидента се изясняват. 

Няма официална информация за пострадали.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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cron1 (преди 27 минути)
Рейтинг: 158976 | Одобрение: -22874
Все пак, знакът е изпълнил функцията си - СПРЯЛ ГО Е!!!
Марио Кроненберг

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