Автомобил помете знак "Стоп" на входа на Борован в посока Враца

Снимки: Булфото

Лек автомобил излезе от пътя и помете знак „Стоп“, след което се озова край пътното платно с тежки щети по предната част.

Ударът е бил достатъчно силен, за да събори пътния знак и да нанесе сериозни материални щети на автомобила, посочва Булфото.

Към момента причините за инцидента се изясняват.

Няма официална информация за пострадали.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!