Автомобил с летни гуми помете пешеходка в Благоевград

Кадър БНТ

Жена пострада при инцидент на пътя днес в Благоевград. Около 10.00 ч. автомобил излиза от паркинга на голяма търговска верига, потвърдиха от пресцентъра на МВР за БНТ.

Заради движение, несъобразено с пътната обстановка, шофьорът изпуска управлението при завой. Колата поднася и помита движеща се по тротоара жена и я влачи няколко метра.

На място е извикан екип на полицията, както и линейка. По-късно пострадалата жена е прегледана в болницата в Благоевград, където е установено, че има охлузвания и хематоми по тялото.

При инцидента има и увреден стълб на уличното осветление.

Водачът е тестван за алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни.

Установено е, че автомобилът е бил с летни гуми.

