Автомобил събори уличен стълб малко над КАТ във Варна

Автомобил самокатастрофира в уличен стълб на варненския булевард "Ян Хунияди". Това става ясно от видеоклипове във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна". На тях се вижда, че стълбът е съборен, а возилото е обърнато обратно на движението.

В този район се е образувало задръстване, тъй като автомобилът не е преместен и затруднява преминаващите оттам автобуси, тролейбуси и автомобили.

Сигнал за инцидентът е подаден в 16,21 ч., съобщиха от ОД на МВР - Варна. По обяснението на шофьора е самокатастрофирал. Тепърва обаче ще се изясняват причините за пътния инцидент.

За щастие, няма пострадали, разминало се е само с материални щети. Според очевидци на водача му е станало лошо.

