Автомобил се е обърнал по пътя за Харамията

Снимка: Фейсбук, "село Китка, област Варна", Ihor Alex

Автомобил се е обърнал по пътя за местността Харамията. Това съобщава очевидец във фейсбук групата "село Китка, област Варна".

Става въпрос за самокатастрофа. По данни на ОД на МВР - Варна, ауди с варненска регистрация попада на заледен участък от пътя и се обръща извън него. Инцидентът е станал на около 500 м след разклона за село Бенковски.

Автомобилът е бил шофиран от 53-годишна жителка на Бенковски. Направените ѝ проби за алкохол и наркотици са отрицателни, уточниха за Петел от варненската полиция.

Пътният инцидент се е разминал без пострадали. Шофьорката се е отървала само с уплаха.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!