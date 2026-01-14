Автомобил се качи на тротоар до автобусна спирка в Русе

Снимка: Фейсбук, ПТП-та в Русе, Св. Бенев

Автомобил се качи на тротоар, след като се вряза в друг на оживено кръстовище в центъра на Русе.

Инцидентът по чудо се размина без пострадали пешеходци.

В близост се намира и автобусна спирка, посочва БНТ.

Нанесени са щети по двата автомобила. Леко е пострадал един от шофьорите, на който парамедици са оказали помощ на място.

Заради пиковия час и интензивния трафик движението в района на улица "Борисова" и булевард "Скобелев" в града беше временно затруднено. Причините за катастрофата се изясняват.

