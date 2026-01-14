Автомобил се качи на тротоар и се заби челно в стълб в столицата тази нощ
кадър: Велизар Чакалов,"Катастрофи в София"
Нов пътен инцидент в столицата днес.
Кола се заби в стълб в центъра на София.
Очевидци съобщават в групата "Катастрофи в София", че инцидентът е станал преди минути при Съдебната палата от страна на ул. "Алабин".
Към този момент няма данни за пострадали, но на кадрите в групата се вижда, че има доста материални щети по автомобила, допълва Фокус.
Причините за инцидента ще се изясняват.
