Автомобил се качи на тротоар и се заби челно в стълб в столицата тази нощ

кадър: Велизар Чакалов,"Катастрофи в София"

Нов пътен инцидент в столицата днес.

Кола се заби в стълб в центъра на София.

Очевидци съобщават в групата "Катастрофи в София", че инцидентът е станал преди минути при Съдебната палата от страна на ул. "Алабин".



Към този момент няма данни за пострадали, но на кадрите в групата се вижда, че има доста материални щети по автомобила, допълва Фокус.



Причините за инцидента ще се изясняват.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!