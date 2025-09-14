Автомобил се обърна и изгоря на магистралата край Варна

илюстрация: Булфото

Изгорял и обърнат по таван автомобил на АМ "Хемус", съобщава радио "Фокус".



Инцидентът е в участъка между село Неофит Рилски и Девня в посока Варна.



Движението се регулира от екип на "Пътна полиция".

Шофьорите да се движат с повишено внимание!

