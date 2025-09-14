реклама

Автомобил се обърна и изгоря на магистралата край Варна

14.09.2025 / 09:10 0

илюстрация: Булфото

Изгорял и обърнат по таван автомобил на АМ "Хемус", съобщава радио "Фокус".

Инцидентът е в участъка между село Неофит Рилски и Девня в посока Варна.

Движението се регулира от екип на "Пътна полиция".

Шофьорите да се движат с повишено внимание!

 

