Автомобил се обърна по таван в нива в Добричко

Снимка: Фейсбук, "Катастрофи България", Б. Миланов

Катастрофа е станала днес на пътя след село Стефан Караджа в посока Генерал Тошево. Това съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Добрич.

73-годишен мъж е изгубил контрол над автомобила си и той се е преобърнал в крайпътна нива.

За щастие, няма жертви. Водачът не е пострадал.

Спътничката му е отведена във Филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП) в Генерал Тошево с леки охлузвания за преглед.

