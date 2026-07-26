Автомобил се вряза в хора в Берлин, има загинал и 16 ранени

Снимка Пиксабей

Нападение прекъсна гейпарада в Берлин, след като автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен. При атаката е загинал един човек, а около 16 са ранени. Германската полиция е идентифицирала заподозрян за нападението, който е известен на властите и се смята, че е действал по ислямистки подбуди, съобщи БТА.

На място са пристигнали спасителни екипи, които са оказали помощ на пострадалите. В района беше проведена мащабна полицейска операция. Като част от разследването е претърен и апартамент. Униформените призоваха участниците в парада да не преминават през парка и да се движат само по улиците.

„След един мирен и цветен Прайд за толерантен Берлин хора бяха нападнати по най-бруталния възможен начин. Берлин е градът на свободата – и нашата свобода днес беше атакувана по най-ужасния начин“, заяви кметът на германската столица Кай Вегнер.

Германският канцлер Фридрих Мерц също коментира случая и призова обстоятелствата около него да бъдат изяснени. Той го определи като "ужасен".

Редактор "Екип на Петел",

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