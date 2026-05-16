Автомобил се вряза в пешеходци в италианския град Модена, има ранени
Седем души са били ранени, след като автомобил се е врязал в пешеходци в центъра на северния италиански град Модена, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс.
Шофьорът - мъж на около 30 години - е задържан.
По-рано италианските медии съобщиха, че автомобилът се е блъснал във витрина на магазин, след като е ударил хора, а водачът е намушкал с нож минувач, който се е опитал да го спре, предава БНР.
