Автомобил се вряза в пешеходци в италианския град Модена, има ранени

Седем души са били ранени, след като автомобил се е врязал в пешеходци в центъра на северния италиански град Модена, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс.

Шофьорът - мъж на около 30 години - е задържан.

По-рано италианските медии съобщиха, че автомобилът се е блъснал във витрина на магазин, след като е ударил хора, а водачът е намушкал с нож минувач, който се е опитал да го спре, предава БНР.

