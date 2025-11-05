Автомобил се вряза в пешеходци във Франция, десет души са ранени

Снимка: Пиксабей

Мъж бе арестуван във Франция, след като умишлено се вряза тази сутрин с автомобила си в няколко човека – пешеходци и велосипедисти, на туристическия остров Олерон на атлантическото крайбрежие, съобщиха френската телевизия Бе Еф Ем Те Ве и Ройтерс, позовавайки се на жандармерията и прокуратурата.

Десет души са ранени. Двама от тях са в критично състояние и са настанени в интензивно отделение, посочва Дарик.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез потвърди информацията за инцидента в социалната мрежа "Екс". "По молба на френския премиер (Себастиен Льокорню) ще отида на мястото на това произшествие на остров Олерон", написа той.

Започнало е разследване, уточни Нуниез.

