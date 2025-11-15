Автомобил се запали и изгоря напълно край Козлодуй

снимка,архив: Булфото

Автомобил е изгорял напълно тази нощ в с.Гложене, община Козлодуй, се посочва в бюлетина на Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) - Враца.

Снощи, около 22:20 ч. в полицейското управление в Козлодуй е получено съобщение от 47 годишна жена, живееща в Гложене, която е заявила, че пред дома ѝ гори лек автомобил "Ауди-80". Автомобилът е собственост на 47 г. мъж от Козлодуй, с когото тя съжителства на семейни начала, се казва още в дневната сводка на полицията, видя БТА.

Вследствие на пожара автомобилът е изгорял напълно. Пожарът е загасен от служители на Районна служба по пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) - Козлодуй. Причините и щетите са в процес на изясняване. Случаят е докладван на дежурен прокурор, образувано е досъдебно производство.

БТА припомня, че в средата на месец август горя автомобил "Ауди", паркиран пред жилищен блок в Козлодуй.

