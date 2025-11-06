Автомобил се запали на пътя за Каменар

Снимка: Булфото

Автомобил се запали по пътя за Варна, а движението на пътя за Каменар беше затруднено и в двете посоки тази сутрин.

Кадри с горящата кола бяха публикувани в социалните мрежи.

Няма пострадали, информира Радио Варна. Причина за пожара в автомобила е техническа неизправност.

