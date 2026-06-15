Автомобил се запали по пътя Батак – Доспат, пожарникари откриха обгорелия труп на водача

кадър: Петел

На 14 юни 2026 г., около 20:50 ч., на път Батак – Доспат, е получен сигнал за горящ лек автомобил "Фолксваген Голф Плюс“, собственост на 50-годишен мъж от гр. Пазарджик, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян.

По първоначални данни автомобилът се е възпламенил по време на движение, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е спрял в подпорна стена, пише "Фокус".

Горящият автомобил е загасен от пристигналия на мястото екип на РСПБЗН – Доспат. При извършения оглед на предната седалка, на мястото на водача, е открито овъглено тяло.

Извършват се процесуално-следствени действия за установяване самоличността на починалия и причините за възпламеняването на автомобила.

Тялото е транспортирано в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров“ – Смолян за извършване на аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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