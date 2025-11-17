Автомобил се запали в центъра на Кюстендил
Кадър Фейсбук
Автомобил се запали в центъра на Кюстендил. Инцидентът е станал в непосредствена близост до площад "Велбъжд“, където автомобилът е бил паркиран, предава Фокус.
Огънят избухнал в предната част на превозното средство и бързо обхванал двигателя.
На място пристигна екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“, който само няколко минути след получаване на сигнала успял да потуши пожара, предотвратявайки разпространение и по-сериозни щети.
По първоначална информация няма пострадали.
Причините за инцидента се изясняват.
