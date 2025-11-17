Кадър Фейсбук

Автомобил се запали в центъра на Кюстендил. Инцидентът е станал в непосредствена близост до площад "Велбъжд“, където автомобилът е бил паркиран, предава Фокус.

Огънят избухнал в предната част на превозното средство и бързо обхванал двигателя.

На място пристигна екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“, който само няколко минути след получаване на сигнала успял да потуши пожара, предотвратявайки разпространение и по-сериозни щети.

По първоначална информация няма пострадали.

Причините за инцидента се изясняват.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!