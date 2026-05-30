Автомобил удари полицейска кола в София

Пътен инцидент с участието на полицейски автомобил е станал в района на надлез „Надежда“ в София, предава GlasNews.bg. По първоначална информация лек автомобил е ударил служебна полицейска кола, като на мястото незабавно са пристигнали допълнителни екипи на полицията.

Към момента няма официални данни за тежко пострадали хора, но инцидентът е предизвикал сериозни затруднения в движението в района. Очевидци съобщават за образували се задръствания и засилено полицейско присъствие. Причините за сблъсъка тепърва ще бъдат изяснявани от разследващите органи.

Според свидетели ударът е нанесъл материални щети по полицейския автомобил, а движението в района е било временно ограничено, докато служителите извършват оглед на местопроизшествието.

Зоната около надлез „Надежда“ е сред натоварените транспортни точки в столицата, където ежедневно преминават хиляди автомобили. Именно поради интензивния трафик дори сравнително леки катастрофи могат да доведат до сериозни затруднения за шофьорите.

