Автомобилът на загиналия младеж край Петрич се ударил в дърво

23.08.2025 / 19:40 1

Снимка: Булфото

Разкриха подробности за поредния трагичен инцидент на пътя.

Както писахме, 19-годишен младеж е загинал при катастрофа на пътя между петричките села Яворница и Ключ, съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград.

Разбра се, че пътният инцидент е станал около 21:15 часа в петък. При инцидента автомобилът се е ударил в дърво и се е преобърнал, пише bnt.bg. Органите на реда работят по установяване на обстоятелствата по случая.

 

kris (преди 22 минути)
Рейтинг: 497637 | Одобрение: 91117
Органите на реда работят по установяване на обстоятелствата по случая.....Ами те обстоятелствата са ясни....Дървото внезапно е изкочило на пътя и блъснало с голяма скорост колата на младежа.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

