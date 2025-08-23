Автомобилът на загиналия младеж край Петрич се ударил в дърво

Снимка: Булфото

Разкриха подробности за поредния трагичен инцидент на пътя.

Както писахме, 19-годишен младеж е загинал при катастрофа на пътя между петричките села Яворница и Ключ, съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград.

Разбра се, че пътният инцидент е станал около 21:15 часа в петък. При инцидента автомобилът се е ударил в дърво и се е преобърнал, пише bnt.bg. Органите на реда работят по установяване на обстоятелствата по случая.

