Автомобилен експерт: Българите вече купуват по-големи коли

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Българите вече предпочитат по-големи кросоувъри и SUV пред седаните, които преди бяха купувани най-много, тази тенденция изтъкна в интервю по Нова нюз шефът на Асоциацията на автомобилните производители Александър Костадинов. Коментарът му беше по повод регистрирания рекорд на продажба на нови автомобили в България за миналата година.

Костадинов подчерта, чуе въпреки това България остава с най-стария автопарк в Европа и рекордът касае само леките коли, а при лекотоварните картината е съвсем различна.

Българите предпочитат да купуват нови коли, защото са схванали, че втора ръка изисква много допълнителни разходи, каза експертът и допълни, че доста хора вече избират возилата си на основа енергийна ефективност, комфорт и сигурност.

Повишава се интереса към хибридните коли, но ръста на електромобилите е тройно по-нисък, отколкото в ЕС, защото България е единствената европейска държава, която не насърчава купуването им.

