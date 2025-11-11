реклама

Автомобилен мост се срути в Китай месеци след откриването

11.11.2025 / 20:59 1

Кадър Фб

Част от наскоро открит мост се срути днес в югозападната китайска провинция Съчуан.

Съоръжението е част от магистрала, свързваща централните райони на Китай с Тибет, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Няма данни за жертви, предава БТА.

Снощи полицията спря движението по 758-метровия мост "Хунчи", след като по околния планински масив бе регистрирано свличане на земни маси, съобщиха местните власти.

Днес свлачищните процеси са се ускорили, в резултат на което се стигна до срутване на пътното платно и на подхода към моста, добавиха властите.

Строителството на съоръжението е завършено по-рано тази година, става ясно от видео, публикувано в социалните мрежи от изпълнителя "Съчуан роуд енд бридж груп" (Sichuan Road & Bridge Group).


